Son Dakika Haberleri: Cemil Candaş Ölümünün 3. Yılında Şişli Belediyesi'nde anıldı
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Cemil Candaş Ölümünün 3. Yılında Şişli Belediyesi'nde anıldı

2 saat önce

Şişli Belediyesi 18 Temmuz 2016 yılında makamında uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden, Şehit Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş için anma töreni düzenledi.

Cemil Candaş Ölümünün 3. Yılında Şişli Belediyesi'nde anıldı, System.String[]

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cemil Candaş'ın kardeşi Cemal Candaş ve belediye çalışanları şehit Cemil Candaş'ı anmak için bir araya geldiler.

Törende konuşma yapan Muammer Keskin; Şehit Başkan Yardımcımız Cemil Candaş; doğrunun, adaletin, dürüstlüğün yanında yer aldı. Bu uğurda gencecik yaşta aramızdan ayrıldı. Ama tüm kalbimle söylüyorum ki Cemil Candaş huzurla uyusun. Çünkü, canı pahasına gittiği yolda yalnız değil. Göreve geldiğim ilk günden itibaren söylediğim gibi Şişli'de ranta, kirli düzene asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cemil Candaş'ın kardeşi Cemal Candaş ise; "Bu acının zaman içerisinde sindirilebilmesi için inanıyorum ki Şişli Belediyesi'nin koridorlarında artık rant çetelerinin silahlı adamları dolaşmayacak. Halka hizmet veren bir kurum haline gelecek. Bunun hızlı adımlarla atıldığını memnuniyetle görüyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:38 Kaynak: Bültenler
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