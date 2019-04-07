Cemil Deveci Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkanı seçilen Av. Cemil Deveci, mazbatasını aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Atakum
Belediye Başkanı seçilen Av. Cemil Deveci
, mazbatasını aldı.
31 Mart seçimlerinde 54 bin 126 oy alarak Atakum Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Millet İttifakı CHP
Adayı Av. Cemil Deveci, mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu (YSK)'na gelerek mazbatasını alan Deveci, "Mazbata bu işin başlangıcı. Görev ve sorumluluk bizi bekliyor. Yarından itibaren görevimin başında olacağım. 5 yıl süreyle sizinde desteğinizle birlikte her yaptığımız şey kamuya açık olmak kaydıyla örnek bir belediye başkanlığı gerçekleştireceğiz. Yarın sabah 10.00'da devir teslim yapılacak" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:26 Kaynak: İHA
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