Son Dakika Haberleri: Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı

48 dakika önce

Zamanında evlendiğini ve imam nikahı kıydığını ama kısır olduğu için çocuğu olmadığını belirtti.

Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı, System.String[]
Cemil İpekçi, Güncel

Ekranların beğenilen yüzü ve ünlülerin detoks uzmanı Dilşat Erdil'in konuğu manevi dayısı Cemil İpekçi'ydi.

Zamanında çok köklü ve zengin bir ailenin çocuğu iken iflas edince garsonluk ve temizlikçilik yaparak üniversiteyi bitirdiğini açıkladı.

71 yasinda olan Cemil Ipekci formunu ve zindeligini yigeni Dilsat Erdil in yaptigi detoks karisimlarina borclu oldugunu belirtti.

Ünlüleri kısa sürede formuna sokarak, detoks ile arındırıp gençleştirmesiyle adından oldukça söz ettiren Erdil, programında sağlıklı yaşam, güzellik sırları ve ilişkiler gibi pek çok konuyla alakalı konuklarıyla bilgiler veriyor.

Sağlıklı Yaşam Danışmanı ve Bütünsel Bilinçaltı Değişim Uzmanı. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olduktan sonra hayatını sağlıklı yaşam ve beslenmeye adamıştır. The BodyMind Institute'dan Nutritionist eğitimini aldıktan sonra Human Anatomy & Phsiology, The 90 Day Renewal Program sertifikalarını almıştır.

Bir şeyi insanlar üzerinde uygulayabilmek adına önce işin mutfağına inmenin gerekli olduğunu düşünen Dilşat Erdil, raw akımın önde gelen isimlerinden olan David Wolfe'den Raw Nutrition eğitimi almış ve raw şeflik kurslarına katılmıştır. Kendi deneyimleri, aldığı eğitimler ve spor tutkunu kişiliği ile insanların hayatlarına dokunup onların hem fiziken hem ruhen hafiflemesinden mutlu oluyor.

Dilşat Erdil, değişimin sadece fiziksel değil aynı zamanda bilinçaltı ve farkındalık ile birleşmesi gerektiğini düşünerek bütünsel değişim programını tasarlamıştır.

Maslak'takı ofisinde birebir sağlık ve bilinçaltı seanslarını sürdürmektedir

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi Başsavcılık açıkladı: Deşifre olmayan FETÖ'cüler darbeye katılanlardan fazla Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:25:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]