Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nden velilere ziyaret - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri, velileri evlerinde ziyaret ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 17-35 yaş aralığında bulunan engelliler bireylere eğitime, sosyal hayata ve iş gücü piyasasına katılmaları için destek veriliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Kovid-19 salgını tedbirlerine dikkat edilerek eğitimlere devam ediliyor.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri, 70 özel öğrencinin ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Psikolog ve çocuk gelişimci eşliğinde evlerinde ziyaret edilen özel gereksinimli bireylerin sorunları dinlenildi, ailelerin talepleri alındı ve çözüme kavuşturuldu.

Ziyaret esnasında ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne yönlendirildi.

Görüşmeler esnasında, özel gereksinimli bireyler genel özelliklerine göre merkezdeki atölyelere yönlendirildi.

Psikolog ve çocuk gelişimciyle özel görüşmek isteyen aileler, randevu sistemiyle merkeze davet edildi.