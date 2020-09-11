Cemil Meriç Müze Kitaplığı'na HUDER desteği - Son Dakika

Cemil Meriç Müze Kitaplığı'na HUDER desteği

HUDER'e teşekkür ziyaretinde bulunan Başkan Tütüncü, Eski Dokuma Fabrikası'nın 42 yıl boyunca 24 saat üretim yaptığını hatırlatarak, "Bu fabrikaya yıllarca enerji sağlayan trafo binasına kazandırdığımız 'Cemil Meriç Müze Kitaplığı' da 24 saat açık olacak.

Cemil Meriç Müze Kitaplığı'na HUDER desteği, System.String[]

HUDER'e teşekkür ziyaretinde bulunan Başkan Tütüncü, Eski Dokuma Fabrikası'nın 42 yıl boyunca 24 saat üretim yaptığını hatırlatarak, "Bu fabrikaya yıllarca enerji sağlayan trafo binasına kazandırdığımız 'Cemil Meriç Müze Kitaplığı' da 24 saat açık olacak. Çok huzurlu bir ortam olacak" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hukuki Araştırmalar Derneği'ni(HUDER), ziyaret etti. Cemil Meriç Müze Kitaplığı'nın 'Kitap Bağış Kampanyası'nın en önemli paydaşı olan HUDER'e katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Tütüncü, "Eski Dokuma Fabrikası'nın trafo binasında yer alan Cemil Meriç Müze Kitaplığı, Türkiye'de çok az sayıda var olan, müze kütüphane zincirinin Antalya'daki temsilcisi olacak." dedi. Eski Dokuma Fabrikası'nın yıllarca tam kapasite çalıştığına değinen Başkan Tütüncü, "Fabrika 1961 yılında açılmış. 13 Ocak 2003'e kadar, 24 saat hiç imalat durmamış. Bayramlar olmuş, darbeler olmuş, seller olmuş, her şey durmuş ama o makine sesi düğmeye basıldığı o ilk andan itibaren hiç durmamış. Cemil Meriç Kütüphanesi yapacağımız yer fabrikanın trafosu, o dönemde hiç durmamış fabrikaya enerji sağlamış. Cemil Meriç Kitaplığı'da 24 saat açık olacak. Çok huzurlu bir ortam olacak. " diye konuştu.

"Önemli bir sivil toplum kuruluşu"

HUDER'in, üniversite yıllarında çatısı altında bir araya geldikleri çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Tütüncü, " Bu anlamda HUDER'in bizim için çok özel bir yeri var. HUDER'in Antalya'ya bir şube açması ve bu çatı altında önemli çalışmalar yapması bizim için son derece kıymetliydi. İstanbul'dan bildiğimiz tanıdığımız ve çok hatıraları birlikte beraber yaşadığımız, HUDER çatısı altında buluştuğumuz arkadaşlarımızın, bugün burada şehrimize de bu derneğin bir şubesini açmak suretiyle İstanbul'daki, Ankara'daki çalışmaları Antalya'ya taşıdılar. Hukukçu arkadaşlarımıza da bir bakış açısı kazandırmak anlamında çalışmalar yapmaları sevindirici bir gelişmeydi, bu şehir adına. Bugün ziyaretimiz bir teşekkür mahiyeti taşımaktadır." dedi.

"Kampanyanın en önemli paydaşı HUDER"

"Dokuma kompleksinin içerisine kurmakta olduğumuz Cemil Meriç Müze Kütüphanesi'ni ilk paylaştığımız HUDER Başkanı Osman Zeki Özcan'dır." diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "Onun okumaya, kitaba, öğrenmeye, edebiyata, kendi medeniyet değerlerimize ne kadar büyük bir muhabbet duyduğunu ortaokul, lise yıllarından beri bildiğim için bu düşüncemizi kendisiyle paylaştık. Biz bu konuda birlikte yol yürüyelim, Antalya'ya güzel bir eseri birlikte kazandıralım dedik. Kitap bağış kampanyasının en önemli paydaşı olacaklarını ifade ettiler. Bugünden itibaren de büyük bir heyecanla çalışıyorlar, kendilerine kocaman bir teşekkürü borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Cemil Meriç Müze Kitaplığı, Türkiye'de çok az sayıda var olan müze kütüphane zincirinin Antalya'daki temsilcisi olacak. Müze Kütüphaneler, 2010'lu yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok önemli, özel bir projesiydi. Bizim müze kütüphanemizin 24 saat açık olacak olması, müze kütüphane konseptine de bambaşka bir bakış açısı kazandıracak."

"Kütüphaneye güzel bağışlar yapılacak"

Tütüncü, "Bir çok öğrencimizin ders çalışma mekanı, bir çok entelektüel kardeşimizin gece gündüz okuyup, yazıp, çizdiği bir mekan olacak. Değişik kültürel etkinliklerle de Cemil Meriç Kütüphanemiz bambaşka bir kültürel ve çeşitliliği de şehrimize sağlayacak. HUDER'le kitap bağış kampanyasında birlikte olmaktan, gönül gönüle olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz. Bu kütüphaneye nice güzel insanlar bağış yapacaklar. Şahsi kütüphanelerini bağışlamak isteyen büyüklerimiz olacak. Büyüklerimizin bu konudaki, taleplerini de alıyorum. HUDER'le güzel bir kitap koleksiyonun oluşmasına katkı vereceğiz. İşbirliğimizin Antalya'nın kültür hayatına, düşünce sanatına katkılar vermesini temenni ediyorum. "ifadelerini kullandı.

Sevdiğiniz insanlarla, sevdiğiniz işi yapın

HUDER Antalya Şube Başkanı Av. Osman Zeki Özcan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Başkan Özcan, "HUDER bizim öğrencilik yıllarımızdan beri hakkı üstün tutan, mazlumların yanında yer alan tavrıyla bizim için her zaman örnek olmuş bir sivil toplum kuruluşuydu. Hukuki araştırmalar derneği olarak biz hukukçuyuz, avukatız mesleğimizin yanında aynı zaman da sivil toplum kuruluşuyuz. Mesleğimize katkı sağlarken, şehrimize de katkı sağlamak durumundayız. Kurulduğumuzdan bu yana şehrin dinamikleriyle bağlantı kurmaya çalıştık. Her zaman onlarla birlikte hareket etmeye, şehrimize hizmet etmeye ve bir şeyler katmaya çalıştık. Bu anlamda sizin bize böyle bir teklifle gelmeniz bizim için bulunmaz bir fırsattı. Sevdiğiniz insanlarla, sevdiğiniz şeyleri yapın. Sevdiğimiz insan başkanımızla, kitap, sanat ve kültürle sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Tüm HUDER üyelerine Cemil Meriç Kitaplığı kitap bağışı ile ilgili tüm duyurularımızı yaptık. Kendisi de bir yazar olan, fikir adamı olan HUDER Genel Başkanı Avukat Hüseyin Kaya'dan Doğu-Batı Yayınları'ndan 150 adet kitabı gönderme sözünü aldık. Kampanyaya güçlü bir giriş yaptık, inşallah devamı da gelecek." Diye konuştu. - ANTALYA

Cemil Meriç, Enerji, Trafo, Müze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cemil Meriç Müze Kitaplığı'na HUDER desteği - Son Dakika

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