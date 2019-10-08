Son Dakika Haberleri: Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular
Son Dakika Güncel Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular

Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular

28 dakika önce

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 3. Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 1. oldu.

Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular, System.String[]

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 1.5 yıl aşçı yardımcılığı eğitimi alan Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan 3. Gaziantep Tanıtım günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 1. oldu. Özel öğrenciler hazırladıkları karamelize edilmiş elmalı cup ile jüriden tam puan aldı.

ENGELLER KALKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi,17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olması için çeşitli aktiviteler düzenleyen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, verdiği eğitimler ile engelli bireylerin gelişimine katkı sunuyor.

YEMEK YARIŞMASINA KATILDILAR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 1.5 yıllık aşçı yardımcılığı eğitimi alan Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan, 3. Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katıldı.

MADALYALAR GASTRONOMİ FEDERASYONU BAŞKANINDAN

Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Aşçılar Yemek Yarışmasında" özel öğrenciler kategorisinde yarıştı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitmeni Emel Ulukut'un yönlendirmesiyle jüriye karamelize edilmiş elmalı cup hazırladılar. Yarışmanın sonucunda jüriden tam puan alan ikili, yarışmada birincilik elde etti. Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan madalyalarını Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan'dan aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Son dakika: Bakan Selçuk: Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı bugün ödenecek Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:02:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]