Cemil Meriç'te eğitim aldılar, yarışmada 1. oldular

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 1.5 yıl aşçı yardımcılığı eğitimi alan Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan 3. Gaziantep Tanıtım günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 1. oldu. Özel öğrenciler hazırladıkları karamelize edilmiş elmalı cup ile jüriden tam puan aldı.

ENGELLER KALKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi,17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olması için çeşitli aktiviteler düzenleyen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, verdiği eğitimler ile engelli bireylerin gelişimine katkı sunuyor.

YEMEK YARIŞMASINA KATILDILAR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 1.5 yıllık aşçı yardımcılığı eğitimi alan Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan, 3. Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katıldı.

MADALYALAR GASTRONOMİ FEDERASYONU BAŞKANINDAN

Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Aşçılar Yemek Yarışmasında" özel öğrenciler kategorisinde yarıştı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitmeni Emel Ulukut'un yönlendirmesiyle jüriye karamelize edilmiş elmalı cup hazırladılar. Yarışmanın sonucunda jüriden tam puan alan ikili, yarışmada birincilik elde etti. Yunus Emre Alphan ve Yunus Emre Akcan madalyalarını Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan'dan aldı.