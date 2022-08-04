İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DURDURULAN KAMYONETTEN 56 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
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İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DURDURULAN KAMYONETTEN 56 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

04.08.2022 10:51
İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DURDURULAN KAMYONETTEN 56 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Cemil ÖZDEMİR/15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin dur ihtarına uymayan kamyonet, takip sonucu köprüsü çıkışında durduruldu.

Cemil ÖZDEMİR/15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin dur ihtarına uymayan kamyonet, takip sonucu köprüsü çıkışında durduruldu. Kamyonetin kasasında 56 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet şoförü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

D-100'de Ankara yönüne ilerleyen kamyonet şoförü polisin 'dur' ihtarına uymadı.  Ekipler, takip sonucu kamyoneti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında durdurdu. Kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan kamyonet şoförü A.K.(48) yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.  Kamyonette yapılan aramada şişme bot, 22 bidon içerisinde 660 litre yakıt ve şoförün üzerinden 4 bin lira para ele geçirildi. Yapılan araştırmada; kaçak göçmenlerin, Yunanistan'a geçmek için  kaçakçılarla kişi başı bin dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü A.K. dün çıkarıldığı mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Ankara, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DURDURULAN KAMYONETTEN 56 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

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