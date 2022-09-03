JANDARMA OPERASYONUNDA BİNLERCE LİTRE SAHTE MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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JANDARMA OPERASYONUNDA BİNLERCE LİTRE SAHTE MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ

03.09.2022 09:23
JANDARMA OPERASYONUNDA BİNLERCE LİTRE SAHTE MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Cemil ÖZDEMİR / İstanbul'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi.

Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandığı operasyon anları kameralara yansıdı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri şüphelilerin ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. JASAT ekipleri motorin yağının farklı adreslerde üretilerek dağıtımının yapıldığını tespit etti. Ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 adet tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 adet tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 adet etiket ile lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü: ------------JANDARMA KAMERASI-Operasyon anları-Sahte motor yağları-Gözaltına alınanlar

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Kaynak: DHA

İstanbul, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JANDARMA OPERASYONUNDA BİNLERCE LİTRE SAHTE MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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