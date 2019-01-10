Son Dakika Haberleri: Cemil Öztürk'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cemil Öztürk'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

2 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cemil Öztürk'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cemil Öztürk, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, barındırdığı geniş sorumluluk ve yükümlülükleriyle toplum hayatının vazgeçilmez mesleklerindendir. Bu kapsamda kamuoyu vicdanının oluşmasında ve ortak değerlerin pekişmesinde, medyamızın üstlendiği rol de tartışılmazdır. Zaman, mekan ve şartlar her ne olursa olsun, bu mesleğin gereklerini yerine getirmek için özveri ile çalışan basın mensuplarımız da her türlü övgüyü hak etmektedirler. Bu bilinçle, başta ilimiz olmak üzere bu zor ve sorumluluk gerektiren mesleği başarıyla yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Gazeteciler Günü, Güncel
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