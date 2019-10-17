Son Dakika Haberleri: Cemile öğretmen kaza kurbanı
Son Dakika 3. Sayfa Cemile öğretmen kaza kurbanı

Cemile öğretmen kaza kurbanı

53 dakika önce

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cemile öğretmen kaza kurbanı, System.String[]

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nurten Öztürk Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Pekel'in (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sabah 08.15 sıralarında, Nurdağı-Osmaniye karayolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Cemile öğretmenin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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