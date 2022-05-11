Cemile Şenel cinayetinde 6 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Sultangazi'de bir evde çıkan tartışma sonucu vurularak öldürülen Cemile Şenel cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nusret Tekin, "Keşke ben ölseydim, keşke bana isabet etseydi o kurşun, kazayla oldu" dedi.

Sultangazi'de bir evde çıkan tartışma sonucu vurularak öldürülen Cemile Şenel cinayetine ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile tutuksuz sanıklar Tuğba Can, Doğan Şençalar ve Ramazan Ronahi Çakın hazır bulundu. Maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı, müşteki sanık Servet Sürücü ve taraf avukatları da mahkemeye katıldı.

"CEMİLE BENİ ARAYIP KÖTÜ OLDUĞUNU VE BİRKAÇ GÜN BENDE KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nusret Tekin, "Olay tarihinde evde ben ve Aysun yaşıyorduk. O eve herkes gelir, uyuşturucu kullanır ve giderdi, ev tek bize ait değildi, her odasını başkası kullanırdı. Cemile beni arayıp kötü olduğunu ve birkaç gün bende kalmak istediğini söyledi. Ben de izin verdim, bizim kaldığımız evde ona oda ayarladık. Olay günü Aysun bana Servet'in mesajlarını gösterdi. Mesajda 'aşağıya in, inmezsen ben yukarı çıkıyorum' yazıyordu. Sonrasında Servet eve geldi, hareketleri değişikti. Kendisine neden burada olduğunu sorduğumda bana karşı sert yaptı. Alkollüydüm, uyuşturucu da kullanmıştım. Servet'le biz tartışmaya başladık. Ben silahı çıkardım, Servet'i korkutmaya çalıştım. Ramazan bana engel oldu. O sırada Servet bana 'delikanlıysan sıkarsın, o silahı ateş etmeden beline sokarsan adam değilsin' gibisinden sözler söyleyerek tahrik etti" dedi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM, KEŞKE BANA İSABET ETSEYDİ O KURŞUN, KAZAYLA OLDU"

Sanık Nusret Tekin savunmasının devamında, "Ben tekrar silahı Servet'e doğrultunca, Ramazan elini omzuma attı ve beni geri çekmeye çalıştı. Ben silahı yere doğrultmuştum. Beni geri geri çekince o esnada silah ateş aldı. Ben o an Cemile'nin vurulduğunu anlamadım. Servet'in peşine giderken Cemile seslendi bana 'vuruldum abi' diyerek, ben de hemen Cemile'yi kucaklamaya çalıştım. Ramazan'la birlikte müdahale etmeye çalıştık, Servet arabasının olduğunu söyleyerek Ramazan'la birlikte Cemile'yi hastaneye götürdü. Ben kendimden geçmişim, uyandığımda hemen Ramazan'ı arayıp durumu sordum o da haber vereceğini söyledi. Servet'i öldürme amacım olsa Cemile vurulduktan sonra Servet'i öldürürdüm. Keşke ben ölseydim, keşke bana isabet etseydi o kurşun, kazayla oldu" şeklinde konuştu.

"BİRİNİN VURULDUĞUNU GÖRMEDİM"

Duruşmada müşteki sanık Servet Sürücü ise olay gününü tam hatırlamadığını belirterek, "Aysun mu beni aradı ben mi Aysun'u aradım tam hatırlamıyorum. Sonra beni eve çağırdı. İşten çıkınca eve gittim. Kapıyı Nusret açtı bende Aysun'u alacaktım nerede dedim. Oda bana 'içerde hazırlanıyor gel' dedi. Nusret bana küfür etmeye başladı. Sonra silah çıkardı belinden bana doğrultu. Silahın ateş aldığını görünce evden korkuyla çıktım. Birinin vurulduğunu görmedim, karakola gidince öğrendim birinin öldüğünü. Evden ilk çıkan benim" şeklinde konuştu.

"17 YAŞINDAKİ BİR KIZI NASIL EVİNE ALIR"

Maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ise, "Kızımın uyuşturucu kullandığından bilgim vardı. Onu uyuşturucudan kurtarmak için çok mücadele verdik. Kızım dışarda kalsa gideceği halası vardı ona giderdi. 17 yaşındaki bir kızı nasıl evine alır? Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme, tutuklu sanık Aysun Çelebi'nin tahliyesine ve sanık Nusret Tekin'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nusret Tekin'in 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aysun Çelebi'nin, 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Doğan Şençalar'ın 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, şüpheli Ramazan Ronahi Çakın ile müşteki şüpheli Servet Sürücü'nün ise 'suçu bildirmeme', 'suçluyu kayırma' suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

(Sema Demir - İHA)