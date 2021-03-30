Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'dan hakkındaki "5 ay hapis cezasının onanmasına" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada yerel mahkemece verilen 5 ay hapis ve hak yoksunluğu cezasını Yargıtayın onamasına ilişkin açıklama yaptı.

Çemişgezek Asliye Ceza Mahkemesinde, ilçede 5 Ocak 2009 tarihinde bir vatandaşa tadilat ruhsatı düzenlenmediği ve mahalle sakinlerinin şikayetinin işleme konulmadığı iddiasıyla görülen davada "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 5 ay hapis ve hak yoksunluğu cezasına çarptırılan Yıldız, hakkında kurulan hükmü temyiz etti. Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Yargıtay, Yıldız hakkındaki kararı 27 Ocak'ta onadı.

Belediye Başkanı Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 2011 yılında 11 ay telefonunu usulsüz olarak dinleyip kendisini cezaevine attırmaya çalıştığını, bunların bazılarının FETÖ'den cezaevinde olduğunu, bazılarının ise meslekten ihraç edildiğini belirtti.

Yıldız, davaya ilişkin şunları kaydetti:

"Kıymetli kamuoyu, ev yeniden yapılmıyor, kat artırımı yok, genişleme yok, geri çekme mesafeleri imara uygun, bir de yapan kişi şikayet edilmiyor, herhangi bir ceza da almıyor ama fen işleri müdürü tadilat ruhsatı düzenlemediği için ben ceza alıyorum. Şunu da belirtmek isterim ki Belediye Kanunu'nda tadilat ruhsatının parasal karşılığı yok ki yapılmadığından dolayı kamuyu da zarara uğratmış olalım. Zaten fen işleri müdürümüz de bundan dolayı düzenlemeyi önemli görmemiş ihmal etmiş ama siz gelin görün ki dönemin kumpasçıları affetmiyor. Sonra hemen tadilat ruhsatı düzenlenerek eksiklik giderilmiş ve kaldı ki Türkiye'de büyük bir imar barışının yürürlüğe girdiğini de tüm kamuoyu bilmektedir."

Yıldız, bu dava üzerinden kendisinin karalanmaya çalışıldığını savunarak, "Bugün her türlü karalamalar üzerinden çeşitli medya kuruluşlarında kopartılmış fırtınanın özü, özeti, hakikatı budur. Biz görevimizin başındayız. Büyüklerimiz bunları bugün değil, 2011 yılından itibaren en küçük detayına kadar bilir. Ne yaparsanız yapınız bizler yılmayız." ifadelerini kullandı.