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Çemişgezek feribot seferleri bayramda ücretsiz oldu

1 saat önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotun gece seferleri yaz nedeniyle arttırıldı, bayram içinde ilk defa ücretsiz oldu.

Çemişgezek feribot seferleri bayramda ücretsiz oldu, System.String[]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotun gece seferleri yaz nedeniyle arttırıldı, bayram içinde ilk defa ücretsiz oldu.

Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında, Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşımı sağlayan Çemişgezek Belediyesine ait feribotların, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın talimatıyla 3 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Ayrıca, yaz boyunca feribotların gece seferleri de arttırıldı.Bayram tatilinden başlayarak ilçeye gelen vatandaşların ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gece seferlerine, Çemişgezek yakasından Saat: 00.00 ile Elazığ yakasından Saat: 00.30 seferleri eklendi.

Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, "Mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla ilçemizde bayram hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde ilk kez feribot seferlerimizi ücretsiz yapmaya karar verdik. Ayrıca bayram tatili dolayısıyla muhtemel ulaşım yoğunluğuna karşı feribotlarımızın gece seferlerini arttırdık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte mezarlıklarımızın bakımından, park, bahçe, sokak ve caddelerimizin bakımına kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bayram herkesi güzel ilçemize bekliyoruz"dedi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
Tunceli, Elazığ, Çemişgezek, Güncel
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