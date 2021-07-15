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Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde - Son Dakika

Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:11
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde, System.String[]

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan down sendromlu Kemal Karakoç, askeri üniformasını giyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede denetim yaptı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan down sendromlu Kemal Karakoç, askeri üniformasını giyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede denetim yaptı.

Çemişgezek'te yaşayan down sendromlu 37 yaşındaki Kemal Karakoç, kent genelinde vatan ve bayrak sevgisi tanınıyor. Asker kıyafetlerini giyen ve başına Türk bayrağı saran Karakoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında trafik kontrolü yaptı.

Elindeki oyuncak tüfeği hiç bırakmayan Karakoç, ilçe halkının gönlünde taht kurdu. - TUNCELİ

Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde

Çemişgezek, 15 Temmuz, Tunceli, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde - Son Dakika


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