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Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti - Son Dakika

Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti

08.09.2021 13:01
Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti, System.String[]

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başarılı projelere imza attıktan sonra Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Mehmet Güder, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettikten sonra Çemişgezek ilçesine veda etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başarılı projelere imza attıktan sonra Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Mehmet Güder, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettikten sonra Çemişgezek ilçesine veda etti.

Hayata geçirdiği önemli projeleri ve ilçeye olan hizmetleriyle vatandaşların gönlünde taht kuran, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, yayımlanan kararnameyle Muş'un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Tayini çıkan Kaymakam Güder, ilçede Urartu mağaralarına asma köprü, yol ve düzenleme çalışmaları projesi, menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılama projesi, dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisi gibi önemli projelerin yanında, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik olarak iz bırakan çalışmalarıyla halkın gönlünde taht kurmuştu. Cesur ve başarılı çalışmalarının ardından Muş'un Varto ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Güder, Çemişgezek gibi güzel bir ilçede görev yapmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep yüreğinde hissedeceğini aktararak, ilçeye önemli hizmetler kazandırmanın gönül rahatlığıyla ayrıldığını belirtti.

Çemişgezek'ten yapacağı ayrılığın görev icabı olduğunu, ruhen ve kalben ilçeyle bağlarını koparmayacağını, aktaran Kaymakam Güder, "Görev sürem boyunca, devletimin bana verdiği görevi layıkıyla gerçekleştirmek ve beklentinin daha fazlasını yapmak için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet adamı anlayışı ile tarafsız ve adil olarak Çemişgezek ilçe genelinde yaşayan her vatandaşın kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim. Görevimi hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile ilçeden ayrılıyorum. İlçede göreve ilk başladığım günden itibaren köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızla hemhal olup ilçeye neler yapabiliriz diye telaş içerisine düştük. Rutin köy işleri, yol, su gibi çalışmaların yanında ilçenin gelişmesi için birçok proje hazırladık. İlçede bulunan ve in delikleri olarak bilinen Urartu mağaralarına köprü, yürüyüş yolu ve çeşitli düzenlemelerle turizme kazandırılması için proje başlattık ve çok şükür şu anda inşaatı devam ediyor. İlçe merkezi ve köylerinde bulunan yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılama projemizi hazırladık. Bu ağaçları ekonomiye ve üretime kazandırmak için çalışmalarımız başladı. Gelecek yılda devam edecek ve ilçeye önemli bir ekonomik girdi sağlanacak. Dutun anavatanı olan Çemişgezek ilçemizde, dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisinin kurulması için proje hazırladık. Projemizin uygulanması için bütün detayları tamamlandı. Yakında inşaatına başlanılacak. İlçeye yeni hükümet konağı kazandırılması için başlattığımız girişimlerde kabul gördü ve önümüzdeki yıl ihale edilecek" dedi.

Bir yıla çok şey sığdırdıklarını da aktaran Güder, "Ancak biliyoruz ki, makamlar gelip geçici. Önemli olanın vatandaşımızın duası ve hizmet ettiğimiz yerde hoş bir seda bırakmak. İçimiz neyse dışımız da hep öyle olmuştur. Asla kişisel beklenti ve gaye içerisinde olmadım. Yanlışın karşısında, doğrunun yanında hep dik durarak, eğilmeden, tek beklentimiz vatandaşımızın memnuniyeti ve duası olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerimle, hepinize en derin sevgi, selam ve saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz. İlçedeki hizmet görevini yeni gelecek meslektaşıma devrediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti
Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti
Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti
Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti
Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti

Çemişgezek, Hisarcık, Varto, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çemişgezek Kaymakamı Güder, vatandaşlara veda etti - Son Dakika


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