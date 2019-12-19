Çemişgezek'te 5 taksi hattı için ihale yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çemişgezek'te 5 taksi hattı için ihale yapıldı - Son Dakika

Çemişgezek'te 5 taksi hattı için ihale yapıldı

6 saat önce

Çemişgezek Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan 5 taksi hattı için ihale düzenledi.

Çemişgezek'te 5 taksi hattı için ihale yapıldı, System.String[]

Çemişgezek Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan 5 taksi hattı için ihale düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihalenin belediyenin toplantı salonunda, Başkan Metin Levent Yıldız'ında yer aldığı ihale komisyonunca yapıldığı belirtildi.

2866 Sayılı Devlet İhale Kanun'unun 45. maddesi uyarınca 5 taksi hattı için ihale düzenlendiği ve 4 hattın satıldığı ifade edilen açıklamada, ihaleden Çemişgezek Belediyesinin 862 bin lira gelir elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, "Çemişgezek halkının ihtiyaçlarına yanıt vermek, vatandaşların mağduriyetini gidermek için bu ihaleyi yaptık. Çemişgezek halkımıza hayırlı olsun. İhaleye katılan ve kazanan katılımcılara şimdiden hayırlı kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Çemişgezek Belediyesi, Metin Levent Yıldız, Çemişgezek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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