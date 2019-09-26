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Çemişgezek'te aşure etkinliği

1 saat önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Çemişgezek'te aşure etkinliği, System.String[]

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.


Muharrem ayı kapsamında Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yapılan aşureler, birlik ve berberlik duasının ardından konuklara ikram edildi.


Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Harun Kazez, "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir" hadisinden yola çıkmak istiyorum. Onun için birlik ve beraberliğimizi daha da çok güçlendirecek, paylaşma duygularımızı arttıracak ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarma imkanı sağlayacak bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olacağız" dedi.


Her yıl Muharrem ayında aşure etkinliği düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Cengiz Yıldırım, "Etkinliği düzenlememizdeki asıl amacımız, aşure gününün önemini, geleneğini, paylaşma ve ikram duygularını öğrencilere aşılamaktır. Etkinliğimize katılan herkese ve katkı sunan değerli mesai arkadaşlarımız ve velilerimize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin"diye konuştu.


Etkinliğine, Kaymakamı Harun Kazez, Belediye Başkan Vekili İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcısı Merve Eroğlu, İl Müftüsü Aşır Durgun, Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, ilçe müftüleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - TUNCELİ

Çemişgezek, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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