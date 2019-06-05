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Çemişgezek'te bayramlaşma programları

23 dakika önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Çemişgezek'te bayramlaşma programları, System.String[]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Çemişgezek ilçesinde Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Anaevi Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Kaymakamı Harun Kazez ve Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Programın ardından Kaymakam Yıldız beraberindekilerle birlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Polis ve askerlerle bayramlaşan Yıldız daha sonra ilçe hastanesine geçerek hastanede görevli personellerin bayramını kutladı.

Çemişgezek'te birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram geçirdiklerini belirten Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, "İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde, huzurlu bir bayram geçiriyoruz. İnşallah ilçemizde yaşadığımız bu huzur ortamının tüm ülkemize tüm dünyaya da yansımasını temenni ediyoruz. Sabah saatlerinde vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirdik. Ardından askerimizin, polisimizin bayramını kutladık. Hastanemizi ziyaret ettik. Hastanemizde bayram gününde hiç hasta olmayışı da sevindirdi bizleri. Oradaki görevli personelimizle bayramlaştık. Bayram en fazla çocuklara yakışıyor. Onlarla da hasbihal olduk. Allah ülkemize huzur içinde bayramlar nasip etsin. Vatanımıza güzellikler nasip etsin" dedi.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için belediye olarak gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ise, İslam aleminin bayramını kutladı. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Tunceli, Ramazan Bayramı, Çemişgezek, Güncel
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