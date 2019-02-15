Son Dakika Haberleri: Çemişgezek'te "İş Birliği" Toplantısı

Çemişgezek'te "İş Birliği" Toplantısı

1 saat önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği" toplantısı yapıldı.

Çemişgezek'te
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği" toplantısı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon toplantısı ilçe Kaymakamı Harun Kazez'in başkanlığında, Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Cumhuriyet Savcısı Kübra Çopur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Açılan kurslarla ilgili bilgiler veren İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metehan Kaçar, açılması planlanan kurslar ile ilgili katılımcılara görüş ve önerilerini belirtti.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin imkanlar çerçevesinde değerlendirileceğini belirten Kaymakam Harun Kazez;" İlçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve kurumlar arasında iş birliği, koordinasyonun sağlanmasını hedefliyoruz. Etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya konulması, verimliliğin artırılmasını planlıyoruz" dedi.

Toplantı, ilçenin genel sorunlarının da görüşülmesiyle sona erdi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

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