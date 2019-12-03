Son Dakika Haberleri: Cemiyet başkanı Çevrim'den 3 Aralık ziyareti
Son Dakika Güncel Cemiyet başkanı Çevrim'den 3 Aralık ziyareti - Son Dakika

Cemiyet başkanı Çevrim'den 3 Aralık ziyareti

6 saat önce

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cemiyet başkanı Çevrim'den 3 Aralık ziyareti, System.String[]

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


Henüz 7 aylıkken kaptığı menenjit mikrobu nedeniyle yüzde 50 engeli bulunan Seçil Karakaş'ı (43) ziyaret ederek Cemiyet'in yaptırdığı üzerinde Bozoklu Osman Şakir Efendi'nin 1820'li yıllarda Osmancık'ın birebir aynısının resmedildiği bakır bir tabak hediye eden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum." dedi. - ÇORUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Dünya Engelliler Günü, Osmancık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:50 Kaynak: İHA
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