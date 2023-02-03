CEMİYET BAŞKANINA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASINDA, OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

CEMİYET BAŞKANINA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASINDA, OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

03.02.2023 16:23

KAHRAMANMARAŞ Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı S.E.K.'nın cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen M.K.'nin (20), olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı S.E.K.'nın cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen M.K.'nin (20), olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın sokağa çıkıp yardım istediği bir kadınla kafeye girdiği yer aldı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan S.E.K. hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yapan S.E.K.'nın ofisinde meydana geldi. M.K., S.E.K.'nın daveti üzerine ofisine gitti ve ikili birlikte alkol aldı. İddiaya göre, S.E.K., M.K.?ye cinsel saldırıda bulunmaya kalkışınca arbede yaşandı. Arbedenin ardından ofisten çıkan M.K., koşarak sokaktaki bir kafeye sığınıp, yardım istedi. İhbar üzerine kafeye gelen polislerle emniyete giden M.K., ifadesinde S.E.K.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

'BOĞAZIMDAN TUTARAK BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI'

M.K., polise verdiği ifadede alkol aldıktan sonra dans ederken S.E.K.'nın kendisini öptüğünü, karşı koyunca da arbede yaşandığını söyledi. S.E.K.'nin kendisini koltuğa fırlatıp elbiselerini çıkardığını iddia eden M.K., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kendisine tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştım, 'Bana karşılık ver yoksa sabaha kadar burada bekleriz' dedi. Ben de bana yaklaştığı zaman elimi yüzüne attım ve tırmaladım. Direnirken çığlık attım ve 'Yardım edin' diyerek yardım istedim. 'Bana karşılık vermezsen seni burada öldürürüm, bu olayı ailene söylersen aileni de öldürürüm. Bana bir şey olmaz, sen hayatından olursun' dedi. Beni yerden kaldırarak koltuğa doğru fırlattı. Beni yere attı, kafamı yere birkaç sefer vurdu, boğazımdan tutarak beni boğmaya çalıştı, benim bağırmamam için eliyle ağzımı kapattı. Bu esnada bana 'Geri zekalı ne yapıyorsun, seni öldüreceğim' dedi, diğer eliyle benim iç çamaşırımı dizime kadar indirdi ve benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Ben direnirken tekme attım ve üzerimden kalkmasını sağladım."

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bir süre sonra kapının çaldığını, S.E.K.'nin kapıyı açınca fırsatını bularak iç çamaşırlarını alıp kaçtığını belirten M.K.'nin şikayetçi olması üzerine S.E.K. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.E.K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine S.E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, kararın ardından ulaşılamayan S.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, M.K.'nin olaydan sonraki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.K., binadan çıkarak sokaktan geçen bir kadından yardım istiyor. Kadın M.K.'yı sokaktaki kafeye götürürken, bir süre sonra olay yerine polisler geliyor. Polislerle apartmana giren M.K., daha sonra geri dönüp polis aracına bindirilerek emniyete götürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tunç Soyer: 'İddiamız Büyük' Tunç Soyer: 'İddiamız Büyük' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Uluslararası toplum kılıfında Akdeniz'de korsanlık devam ediyor' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Uluslararası toplum kılıfında Akdeniz'de korsanlık devam ediyor' Cam silerken 11'inci kattan düşüp öldü Cam silerken 11'inci kattan düşüp öldü

Kahramanmaraş, Akdeniz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CEMİYET BAŞKANINA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASINDA, OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus suskunluğunu bozdu: Böylesini ilk kez gördüm
16:49 Boğaziçi Üniversitesi davasında karar çıktı! Tüm öğrencilere hapis cezası verildi
17:18 5 erkek 1 kadına çocuk parkında tecavüz etti! Mahkemenin verdiği ceza vicdanları yaraladı
15:32 Cinsel saldırıya uğrayan genç kız kendini sokağa zor attı: İç çamaşırımı dizime kadar indirip ilişkiye girmeye çalıştı
17:07 Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü
17:04 Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence
16:58 Ekrem İmamoğlu'nun olay yaratan 'Erdoğan' göndermesine Bakan Varank'tan yanıt: Seviyorsan git konuş bence
16:42 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu kar yağışı için uyardı: Lütfen dikkatli olalım
16:41 Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız
16:36 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 18:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: CEMİYET BAŞKANINA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASINDA, OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement