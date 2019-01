Cemiyet'in Ünlü İsimleri,  'Ya Hayat Bir Şaka İse' Sorusuna Cevap Aradı

Toplantıya, aralarında Etel Baler, Batya Kebudi, Esra Özsüer, Begüm Özer, Mehtap Elaidi, Şebnem Çapa, Ceylan Çapa, Başak Pelister, Renee Saban, Arzu Kunt, Sibel Karakaşlı, Hülya Kalyoncu, Günseli Kato, Gamze Cizreli, İlkem Öztürk, Burcu Kara, Sibel Kerimoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Esra Kohen, Jaklin Üner, Banu Yentur, Jale Balcı, Sibel Kerimoğlu,Yelda Güral, Akasya Aslıtürkmen, Füsun Kuran, Çiler Geçici, Hande Anı Can, Zeynep Bilgin, Ufuk Tarhan, Didem Bağrıaçık, Başak Balaban, Meltem Kazaz, Berna Laçin, Fulya Gündoğdu, Deniz Ülke Arıboğan, Mihriban Seyhan, Sena Yelkencioğlu, Berrin Ak, Aslı San Bilgi'nin de bulunduğu çok sayıda ünlü konuk katıldı. Şah Yaycı'nın moderatörlüğünü yaptığı sohbette 'Ya Hayat Bir Şaka İse' kitabının yazarı Canan Bekdik konuklarıyla özel yaşamlarında mutlu olmalarını sağlayacak ipuçlarını paylaştı ve çeşitli konulardaki sorularını büyük içtenlikle cevapladı.

Farkındalıkla prangalarınızdan kurtulun!

Canan Bekdik, "Hiçbir şeyin dört dörtlük olmayacağı söylendi, bizler de inandık. Ve hatta her şey dört dörtlük olduğunda bir aksilik çıkacağından korkup, aksiliği yaratır olduk. Oysa bu, büyük bir yalan! Her yerden prangalar ile sıkıştırılmış bir durumdayız. Bu prangadan kurtulmamız her an, her dakika muazzam bir farkındalık gerektirir" diye konuşuyor ve ekliyor: "Önceliğim, her zaman yaptığım her şeyi bilinçle yapmaktır. Kendi rotamı kendim belirleyerek, arzu ettiğim olağanüstü hayata sahip olabilmektir!"

Canan Bekdik, okurlarına da "Hayatınızdaki her şeyi kendinizin yarattığınızın farkında olduğunuzda ve tüm bunları kucakladığınızda, her şeyi değiştirirsiniz" diye sesleniyor ve "SİZ'i keşfederek mutlu olmaya hazır mısınız?" çağrısı yapıyor.

14 yıllık kurumsal bir hayattan sonra, bir gün kendisine "Ben nasıl mutlu olacağım?" sorusunu yönelttiğini ve o soru sayesinde bugün olduğu yere geldiğini belirten Canan Bekdik, on beş yıldır Access Consciousness® Bilinçlilik Sistemini uyguluyor ve son beş yıldır da kendine ait olan Bilince Erişim Ofisi'nde çeşitli eğitimler veriyor.