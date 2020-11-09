Cemiyet ve dernek başkanları gazeteciye saldırıyı kınadı - Son Dakika

Karabük'te evinin önünde aracına bindiği sırda kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci için kentteki cemiyet ve dernekler kınama mesajı yayımladı.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Karabük Derin Haber imtiyaz sahibi Sait Alıcı'ya yapılan menfur saldırı kınayarak, bu tür saldırıların basını susturmaya gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Başkan Kaya yaptığı açıklamada; Meslektaşımız Karabük Derin Haberin sahibi Sait Alıcı'ya sabah saatlerinde yapılan saldırıyı üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, Sait Alıcıya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği (KİGMED) Başkanı Ergün Başkaya da Gazeteci Sait Alıcı'ya karşı yapılan hain saldırı için yayımladığı kınama mesajında, "İçinde bulunduğumuz çağımızda, İnternet medyasının çok geniş kitlelere ulaşması ve hatta dünyada sınırları kaldırıp bütün ülkelerden ulaşılması nedeniyle yaptığı haberlerin yansımaları da bir o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle internet medyasında yapılan haberlerden rahatsız olan bazı medeniyet dışı zihniyete sahip olanların, böyle çağdışı yollara tevessül etmesine neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti gibi temelleri Hukuk Devletine dayanan ülkemizde, hakların hukuksal zeminlerde aranması gerekirken, insanlığa yakışmayan bu tür saldırıların gazetecilere yapılmasının hala devam etmesine de şaşırmamak elde değildir" ifadelerini kullandı.

Karabük ASGD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Semih Gülen ise, zor şartlar altında çalışan basın emekçilerine gün geçtikçe saldırıların arttığını ve gazetecilerin görev yapması engellendiğini kaydederek, "Pandeminin ağır koşullarında fedakarca çalışan basın emekçileri bu da yetmezmiş gibi fiili saldırılara maruz kalmakta, gittikçe yaygınlaşan şiddetin öznesi haline geldiği görülmektedir Bugün medya mensubu Sait Alıcı'ya yapılan hunhar ve hain saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bulunmasının Karabük'te ki asayişin de sağlanması adına önemli olduğunu hatırlatıyoruz Bu saldırı aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne, basın özgürlüğüne bir saldırıdır. Tek görevi Kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilere saldırılması, kesinlikle kabul edilemez. Bu vesile ile meslektaşımız Sait Alıcı'ya geçmiş olsun diyor, failin acilen adalete teslim edilmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu nedenle, başta Karabük'ün mülki idare amiri Valimiz Fuat Gürel başta olmak üzere, Karabük Cumhuriyet Başsavcımız Mehmet Patlak ve İl Emniyet Müdürümüz Sırrı Tuğ'un basına yapılan bu saldırının faili meçhul kalmaması için gösterdikleri ve gösterecekleri duyarlılığa şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK