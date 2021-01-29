Cemiyetin kayak keyfi - Son Dakika

Cemiyetin kayak keyfi

29.01.2021 17:46
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Ünlü isimlerin tercihi Sway Hotels, sömestrda da çocuğuyla kış tatili yapmak isteyen ailelerin uğrak yeri oldu. Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar

Gün boyu pistlerin tozunu attıran çocuklar stres atarak beyaz cennetin keyfini çıkardı. Zirvede karın keyfini dolu dizgin yaşayan ünlü isimler çocuklarıyla da eğlenceli anlar yaşadı. Sway Hotels'te tatil yapan ünlüler arasında Aslı-Berke Şen, Eda-Melis-Kaan-Lila Kosif, İpek-Meyra- Volkan Varol, Ali ve Can Salihoğlu- Ebru Ceylan, Arzu-Ömer-Ata-Alya Niziplioğlu, Adahan-Haldun Altılar, Doğal-Emir Kalaç, Rabia-Naz-Nil Kurşun, Sarp-Baran Acar, Bilge Kuru, Aslı Akdilek, Sitare Kalyoncuoğlu ve Hakan Karamahmutoğlu gibi isimler vardı.& ;

Cemiyetin kayak keyfi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cemiyetin kayak keyfi - Son Dakika Magazin


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