Cemiyetten Yunan vekile sert tepki: "Alçakça eylemi şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cemiyetten Yunan vekile sert tepki: 'Alçakça eylemi şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika

Cemiyetten Yunan vekile sert tepki: "Alçakça eylemi şiddetle kınıyoruz"

6 saat önce

Avrupa Parlamentosunda Yunan Milletvekili Loannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti de sert tepki gösterdi.

Cemiyetten Yunan vekile sert tepki:

Avrupa Parlamentosunda Yunan Milletvekili Loannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti de sert tepki gösterdi. Başkan Çakır, "Haddini bilmez Yunan milletvekilinin bu alçakça eylemini şiddetle kınıyoruz" dedi.


Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, bayrakların bir ülkenin onuru olduğunu belirterek, Türk bayrağının da rengini, ülkesi için canına hiçe sayan şehit kanlarından alan dünyanın en onurlu bayrağı olduğunu söyledi.


Alçakça eylem


Çakır, "Yunan milletvekilinin bu alçakça eylemini Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti olarak şiddetle kınıyoruz. Gerek Yunan makamları gerekse Avrupa Parlamentosu haddini bilmez bu kişiye en sert cezayı vermelidir. Loannis Lagos adlı şarlatan bağımsız milletvekilinin yaptığı bu terbiyesizlik, bu edepsizlik tabii ki asla ve asla kabul edilemez. Ancak, unutulmamalıdır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in kurtuluşuna müteakip kente gidişinde, ziyaret ettiği bir binanın merdivenlerine Mustafa Kemal Atatürk çiğneyerek basıp girsin diye serilen Yunan bayrağını, alelade bir şekilde de değil, usulüne uygun olarak toplatmış ve o saygıyı, o insanlığı göstermiştir" diye konuştu.


Türk milletinin hangi ülke olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın, ülkelerin bağımsızlık sembolü olan bayraklarına her zaman saygı duyduğunu da vurgulayan Çakır, "Bunlar bilmelidirler ki, vatanımıza saldırmış olan dedeleri geçmişte bizden nasıl bir muamele gördüyse, onları nasıl denize döken bir iradeyle karşılaştılarsa, bugün de aynı ruh bizlerde de mevcuttur" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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