Son Dakika Haberleri: Cemmu ve Keşmir'de Çatışma: 4 Militan Öldürüldü

Cemmu ve Keşmir'de Çatışma: 4 Militan Öldürüldü

1 saat önce

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde militanların Hindistan güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada 4 şüpheli militan öldürüldü.

Cemmu ve Keşmir'de Çatışma: 4 Militan Öldürüldü, System.String[]
Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde militanların Hindistan güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada 4 şüpheli militan öldürüldü.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'in Pulwama bölgesindeki Pulwama şehrinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında sabah saatlerinde yaşanan çatışmada 4 şüpheli militan öldürülürken, 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çatışma ordu güvenlik güçleri, paramiliter askerler ve Cemmu ile Keşmir polis gücünün bir ihbar üzere bölgeyi kordon altına alıp arama operasyonu gerçekleştirdiği sırada meydana geldi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Bir polis memuru, "Arama yaptığımız alanda kordon sıkılaştırılınca militanlar güvenlik güçlerine ateş açtı. Ancak 4 militanı etkisiz hale getirdik" dedi. Polis memuru, ölen militanların Pakistan merkezli İslamcı grup Lashkar-e-Toiba üyesi olduğunun tahmin edildiğini, güvenlik personelinin ölen üyeleri tespit etmek için çalıştığını sözlerine ekledi.

Güvenlik güçleri bölgede yaptıkları araştırmalar sonucunda mühimmat ve silah stokları buldu.

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde askeri konvoya bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 45 Hint asker hayatını kaybetmişti. Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütünün üstlendiği saldırıdan sonra Hindistan ve Pakistan'ın arası açılmıştı. - KEŞMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:58 Kaynak: İHA

Hindistan, 3. Sayfa
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