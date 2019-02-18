Son Dakika Haberleri: Cemmu ve Keşmir'de Çatışma: 5 Ölü

Cemmu ve Keşmir'de Çatışma: 5 Ölü

42 dakika önce

Hindistan idaresi altındaki Cemmu ve Keşmir'deki Pulwama kasabasında meydana gelen çatışmada 4 Hint askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Cemmu ve Keşmir'de Çatışma: 5 Ölü, System.String[]
Hindistan idaresi altındaki Cemmu ve Keşmir'deki Pulwama kasabasında meydana gelen çatışmada 4 Hint askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Hint polisi, Jammu ve Keşmir'deki Pulwama kasabasında militanlar ile askerlerin arasında meydana gelen çatışmada 4 Hint askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ayrıca şüphelileri araştırma sırasında 2 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Bu arada Pakistan, büyükelçisini istişare için geri çağırdı. Hindistan ise Perşembe günkü saldırı sonrasında Pakistan devletinin suçlu olduğunu söyleyerek, üst düzey diplomatını zaten geri çağırmıştı.

Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Sringar şehrinde Perşembe günü Hindu güvenlik güçlerine ait bir araca, bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 44 asker hayatını kaybederken, 20 asker ise yaralanmıştı.

Başbakan Narendra Modi'nin 'alçakça ve korkakça' olarak nitelendirdiği saldırıdan sonra Pakistan'a verilen En Ayrıcalıklı Ulus (MFN) ticaret statüsü geri çekilmişti.

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü'nün (JeM) üstlendiği belirtilirken, Hintli yetkililer, saldırının Cammu ve Keşmir'de son 30 yılda düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu bildirmişti. - KEŞMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

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