Son Dakika Haberleri: Cemmu ve Keşmir'de el bombalı saldırı: 15 yaralı
Son Dakika Dünya Cemmu ve Keşmir'de el bombalı saldırı: 15 yaralı

Cemmu ve Keşmir'de el bombalı saldırı: 15 yaralı

6 saat önce

Pakistan ve Hindistan arasında krize neden olan Cemmu ve Keşmir bölgesinde düzenlenen el bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Cemmu ve Keşmir'de el bombalı saldırı: 15 yaralı, System.String[]

Pakistan ve Hindistan arasında krize neden olan Cemmu ve Keşmir bölgesinde düzenlenen el bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrindeki pazar alanında el bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Hindistan, Pakistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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