Son Dakika Haberleri: Cemmu ve Keşmir'de Yeni Askeri Gerilim

Cemmu ve Keşmir'de Yeni Askeri Gerilim

1 saat önce

Pakistan, güvenlik güçlerinin sınırın karşı tarafından gelen ateşe karşılık verdiğini ve 7 Hint askeri öldürdüğünü, Salı günü ise 19 kişiyi yaraladığını iddia etti.

Cemmu ve Keşmir'de Yeni Askeri Gerilim, System.String[]
Pakistan, güvenlik güçlerinin sınırın karşı tarafından gelen ateşe karşılık verdiğini ve 7 Hint askeri öldürdüğünü, Salı günü ise 19 kişiyi yaraladığını iddia etti.

Pakistan Cemmu ve Keşmir'de 7 Hint askeri öldürdüğünü iddia etti. Pakistan ordusunun basın birimi ISPR'den yapılan açıklamada, ordunun tepkisi Hindistan tarafında ağır hasara yol açtı. Karşılıklı ateş birçok Hint devriyesine zarar verdi, 7 Hint asker öldü, 19 kişi de yaralandı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 sınır muhafız subayı ve 5 yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere 2 sivilin Pazartesi günü Keşmir çatışmalarında öldürüldüğü bildirildi. Yetkili, 4 personel de dahil olmak üzere en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

ISPR, Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan kuvvetlerinin Keşmir sınırındaki Rakhchakri kasabası yakınlarındaki Pakistan askeri noktalarını hedeflediğini, 3 askerin öldürülmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. - KEŞMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

Hindistan, 3. Sayfa
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