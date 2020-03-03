"Cemre Çarşısı"nın geliri şehit ailelerine bağışlanacak - Son Dakika
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"Cemre Çarşısı"nın geliri şehit ailelerine bağışlanacak

6 saat önce

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 6-7 Mart'ta düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinden elde edilecek gelir, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 6-7 Mart'ta düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinden elde edilecek gelir, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle 6-7 Mart'ta Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de düzenlenecek etkinlikte, tekstilden ev aksesuarına kadar 100'e aşkın marka yer alacak.

Etkinlikte ünlü şefler Claudio Chinali, Eyüp Kemal Sevinç, Sinem Özler, Gürkan Şef, Emine Beder ve Elif Korkmazel mutfakta geri dönüşüme dikkati çekmek için workshoplar düzenleyecek.

Modacı kardeşler Ezra-Tuba Çetin de yüzde 100 sıfır atıktan tasarladığı elbiselerle çarşıda yer alacak. Ayrıca, Tuvana Büyükçınar ile Hakan Akkaya'nın çevreci tasarımları da doğaya ve geleceğe sahip çıkmak için çarşıda sergilenecek.

Etkinlikte araştırmacı-yazar Mehmet Fatih Çıtlak, eczacı Hülya Kayhan, model Tülin Şahin, sunucu Ebru Akel ve Nur Viral, Dr. Ümit Aktaş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ile sağlıklı yaşam uzmanı Gül Kaynak da söyleşiye katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, şehitlerin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifa diledi.

Türk halkını derinden sarsan bu acı sonrasında, ülke olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileneceğine yürekten inandıklarını belirten Gülbaran, "Sadece yüreğimizle duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla canımızla tüm maddi ve manevi imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız. Herkesi Cemre Çarşısı'na bekliyoruz. Etkinlikten elde edilecek tüm geliri şehit ailelerine bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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