Son Dakika Haberleri: Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı

Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı

1 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde baharın müjdecisi cemrenin havaya düşmesiyle baharı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde baharın müjdecisi cemrenin havaya düşmesiyle baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Ağaçlar ve bitkilerin çiçek açtığı ilçede güneşli hava etkisini gösterirken, anasınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı.

Cemre'nin havaya düşmesinin ilk gününde, Demre'de baharı andıran güneşli bir gün yaşandı. Badem ağaçları bulut gibi çiçek açarken, hava sıcaklığı öğle saatinde 19-20 dereceye yükseldi. Doğanın her yerinde renk renk çiçekler açmaya başladı. Badem çiçeklerinin üzerinde arılar dolaşmaya başladı. 

Havanın güzelleşmesine en çok sevinen çocuklar oldu. Anaokulunda eğitim öğretim gören minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte doğanın içinde çiçek tarlasında gezdi ve çiçek topladı. 

Minik öğrencilerden Hatice Su Öztürk, Güneş açtı. Çiçekler açtı. İlkbahar geldi. Ben ilkbaharı çok seviyorum dedi.

Öğrencilerden Afra Bozoğlu da Havalar ısındı. İlkbahar geldi. Ben ilkbaharı çok seviyorum diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Antalya, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir

Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:32:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemre Havaya Düştü, Demre'de Doğa Canlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]