Cemre'nin "Pamuk" gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi - Son Dakika

Cemre'nin "Pamuk" gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi

25.02.2021 17:33

Cemre'nin "Pamuk" gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Cemre Su Türköz, rahatsızlanan köpeğini sırtında taşıyıp, mahallesine gelen veterinerin yanına taşıması tüm Türkiye'nin yüreğini ısıttı.

Cemre'nin "Pamuk" gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Cemre Su Türköz, rahatsızlanan köpeğini sırtında taşıyıp, mahallesine gelen veterinerin yanına taşıması tüm Türkiye'nin yüreğini ısıttı.

İlçenin Düzpelit Mahallesi'nde yaşayan Cemre Su Türköz'ün köpeği Pamuk'un bir süredir kaşındığını fark etti. Cemre köpeğinin hastalandığını düşünerek durumu veteriner hekime anlatmak istedi. İlçede yoğun yağan kar yağışı nedeniyle köpeğini veterinere götüremeyen Cemre Su Türköz, mahallesine veterinerin geldiğini gördü. Köpeği Pamuk'u sırtına alarak karlı yollardan veteriner hekime ulaşan minik Cemre'yi gören Ogün Öztürk, Cemre'nin bu hareketini fotoğraflını çekerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede Cemre'nin bu hayvan sevgisi onlarca kişiye ulaşarak herkes Cemre'nin bu sevgisini konuşmaya başladı.

"Köpeğimi tedavi ettirmek istedim ancak kar vardı"

Köpeğini veteriner hekime götürmek istediğini ve kar nedeniyle çıkamadığını söyleyen Cemre Su Türköz, "Benim köpeğimin hastalandığı gün, Ogün ağabeyim mahallemizde bir ineğe bakmaya gitmişti. İneğin tedavisini yapmasının ardından o ilaçlarını topluyordu. Ben de o sırada Ogün ağabeyim gitmeden köpeğimi montumun kapüşonuna koydum. Ona köpeğimin hastalandığını söyledim. Sonra Ogün ağabeyim köpeğime aşı yaptı. Ben de kendisine para vermek istedim ancak almadı. Kar nedeniyle evden çıkamamıştım. Okulda arkadaşlarım haberlere çıktığımı söyledi" dedi.

"Cemre veterineri görünce apar topar dışarı çıktı"

Veterinerin mahallesine gelmesiyle kızı Cemre'nin dışarı çıkarak köpeğinin tedavisi için veterinere koştuğunu söyleyen anne Zuhal Türköz, "Köpeği ilk evimize aldığımızda yavruydu. Ufak olduğu için sahiplendik. Köpeğin o gün zaten rahatsızlığı vardı. Kendisi kaşınıyordu. Kızımla beraber kahvaltı yaptık. O sırada dışarıda kar yağıyordu. Sonra halasıyla beraber yürüyüşe çıktılar. Köpeğin rahatsızlığından dolayı yağan kar nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Veteriner de o gün buraya inek bakmaya gelmişti. Cemre de veterinerin geldiğini duyunca köpeğini koşarak onun yanına götürdü" diye konuştu.

"Cemre'nin hayvan sevgisi beni de şaşırttı"

Cemre'nin yağan karda yanına koşarak gelmesinin kendisini de şaşırttığını söyleyen Veteriner Hekim Ogün Öztürk, "Ben 21 Şubat Pazar günü inek rahatsızlığından dolayı buraya gelmiştim. İşimi bitirdikten sonra tam ekipmanlarımı toplarken Cemre de benim geldiğimi görmüş. Cemre, kar yağışından dolayı dışarı çıkamamış. Benim geldiğimi görünce köpeği kapüşonuna sarıp sırtına almış. Tam ben gidecekken bana bağırmaya başladı. Benim de dikkatimi çekti. Bana köpeğinin kaşındığını söyledi. Ben de gerekli tedaviyi uyguladım" şeklinde konuştu.

Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
Cemre'nin Pamuk gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi

Veteriner, Türkiye, Ordu, kar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cemre'nin 'Pamuk' gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi - Son Dakika


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