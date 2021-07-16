Cemre Solmaz: İbrahim Tatlıses şarkı söylerken arkadan mırıldanmak isterim

Cemre, son 1 yılda hayatında neler değişti?

Son 1 yılda hayatımda birçok şey değişti. Ben seninle birlikte ilk röportajımı vermiştim. Yanına geldiğim zaman elim ayağım titriyordu. Ben oraya çok büyük heyecanlarla ve çok büyük hayallerle geldim.

1 yıl önceki açıklamaların sana şimdi nasıl geliyor?

Ben de bir şeyler değişiyor mu diye kontrol etmem gerekiyor. Benim o röportajda kurduğum her cümle, şu an hayatımda başardığım şeyler. Ben orada yukarıda olmak istediğimi ve markalarla çalışmak istediğimi söylüyorum. Şimdi dönüp baktığım zaman insanlar bana Cemre Solmaz diyorlar. Hayalini bile kuramayacağım yerlerde hayalini kuramayacağım insanlarla çalışıp ödüller alıyorum. O yüzden o röportaj benim için çok anlamlı ve değerli gerçekten.

Sence fenomenler sanat dünyasında kabul görüyor mu?

Kabul görmüyor. Neden? Çünkü hala insanlarda fenomen, oyuncu ve şarkıcı ayrımı var. Aslında herkes kamera önündeki o güzel işi yapıyor. Sadece kategorileri farklı. Ama insanlar bunu kabul etmeyip yargılayıcı bir tavırdalar. Ben, küçüklükten beri Fenerbahçeli olan bir insanım. Dolayısı ile Fenerbahçe formamla birçok videom vardır. Geçen günlerde Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalına konuk oldum. Orada geçmişten günümüze kadarki futbolcuları seçerek kadro oluşturdum. Oraya gittiğim zaman kendimi o kadar gururlu hissettim ki. Çünkü fenomenlerin içerisinden seçilip oraya gitmişim. Bunun gururunu yaşarken ertesi gün Twitter'da gündem olmuş bir etiket gördüm; "Cemre Solmaz No Fenerbahçe". Beni istemeyenler, bu hashtag'i birinci sıraya sokmuşlar. Altındaki yorumları okuduğum zaman şunu gördüm; "Allah'ın TikTok'çusunu gerçekten konuk mu aldınız?". Mesela Afra Saraçoğlu ile beni yan yana koyuyorlar. Bu güzellikteki bir kadın varken bu mu diye yorum yapıyorlar. Sen beni mi yargılıyorsun, güzelliği mi yargılıyorsun TikTok'u mu yoksa Afra'nın başarılı bir oyuncu olmasını mı? Tam olarak neyi yargıladığını bilmeden nasıl bu kadar insan aşağılayabiliyorsun kategorisine göre?

Herkes her an canlı yayın açabilir ve seninle ilgili bir şey söyleyebilir. Adeta bir dipsiz kuyu. Bunu nasıl takip edebiliyorsun?

Oradaki dünyayı takip etmek zorundayız. Herkes yayın açma özgürlüğüne sahip. İstediğini belirtmekte de özgürler. Bir şekilde benim dinleyip bir yerden yakalamam gerekiyor. Benim telefon ekran sürem 76 saat. O kadar çok telefonuma bağımlı yaşıyorum ki bu çok kötü bir şey. Asla küçüklerime de büyüklerime de önermiyorum. Telefon, hayatınız olmasın. Yaptığımı görün ama yaptığımı yapmayın. Ekran süresini gördüğüm zaman o kadar kendime kızdım ki. Haftalık 68'e düşürdüm.

Peki, Z kuşağı bu şekilde yaşıyor diyebilir miyiz?

Gerçekten böyle. Ben her şeyi takip etmeye çalışıyorum.

Bu geçen zamanda pek çok şey oldu. Ödüller aldın, yeni şarkı çıkıyor… Nasıl oldu bu?

Bu kez şarkım konusunda bir dilekten biraz daha iddialıyım. Çünkü şarkıyı çok sevdiğim Kaya Giray yazdı. Kaya, hem benim çok yakın arkadaşım hem de sesine hayranlık beslediğim biri. Besteyi o yaptı ve kayda da birlikte gittik. Bu şarkı benim için çok daha değerli oldu. Çünkü Kaya ilk kez birine şarkı veriyor ve verdiği ilk isim ben oldum. Şarkıda hem duygusallığım var hem de çok güveniyorum. Geçen günlerde dümdüz yolda yürürken düştüm ve ayak bağlarımla ilgili bir sorun oldu. Ayağımı alçıya aldıklarında düşünmeye çok fazla fırsatım oldu. Şarkının klibini de kendim yazdım. Dans ve aşk dolu bir klip olacak.

Hayatının sevgi alanıyla alakalı mutlu musun? Nasıl gidiyor? Biraz kendini anlatabilir misin? Mutlu musun?

Mutluyum.

İçinde olduğun dünyada karşılaştığın, şahit olduğun, gördüğün ya da duyduğun ilişkileri Cemre Solmaz nasıl yorumluyor?

Yorumlamak dahi istemiyorum. Herkesin ilişkisi kendine. Herkes gönlüne göre olanı yaşasın. Ben, ilişkileri yorumlayacak biri değilim. Kim nasıl ilişki yaşamak istiyorsa ve kiminle mutlu olacaksa Allah büyüktür nasip etsin.

Duyduğun şeylere şaşırıyor musun?

Tabii ki de şaşırıyorumdur. Genel olarak hepsine maşallah diyorum.

Yaren Alaca ile Cemre Solmaz yakın arkadaş. İki fenomen arasındaki arkadaşlık zordur. Arkadaş olunuyor sonra tartışılıyor. Sizin ikinizin çevresi bu durumdan nasıl etkileniyor? Neden bu kadar gel gitler yaşanır? Cemre Solmaz ile arkadaş olmak çok mu zor?

Benimle arkadaş olmak bence çok zor değil. Kendimce sevgi, saygı, dürüstlük, samimiyet varsa ben her zaman sevgi pıtırcığı halimle varımdır. Hiç kibirli bir insan değilimdir.

Sorun ne? Niye anlaşılamıyor?

Ben, bunu bilmiyorum. Bir tek TikTok'ta yaşanan bir şey. Belki fenomenler, TikTok'ta kaos neden hiç bitmiyor diye kendine soruyordur.

Kaosun bitmemesi yaş ile ilgili olabilir mi?

Belki yaşlarımızla ilgili belki yeni bir uygulama olmasıyla belki insanların birbirini çok tanımadan samimi olmasıyla ilgili. Ben hala aynı arkadaşlarımla yola devam ediyorum. Elbette eksilenlerimiz var. Ama biz hala kendi içimizde tamız.

Merve ile çok iyisiniz ve bozulmuyor aranız.

Merve, benim kız kardeşim. Ses tonumuz bile yükselmiyor. Ben, Merve ile tanıştığım günden beri bir kere tartışmadım. Bunun sebebi bizim gerçekten birbirimize samimi olmamız. Ben Berke'nin saçını severken abim benim için nasılsa öyle hissediyorum. Kız kardeşim olarak bir Seher bir Merve'yi görürüm. Onlarlayken kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum.

Mutluluğun mücadele edilebilir bir duygu sonucunda ulaşılabilecek bir duygu olduğuna inananlardanım. Aşk denince seni hüzünlendiren süreçte ne oldu?

Aslında bu sosyal medyanın çekingenliği olabilir mi? Seninle röportaj yaptığımızda linç yiyeceğim korkusuyla ayrılmadım oradan. Ama şu anda kelimelerimi o kadar seçiyorum o kadar didikliyorum ki. Buradan çıktığım zaman birisi üzerine alınıp çekmesin diye uğraşıyorum. Ben normal şartlarda kendimi çok güzel ifade edebilecek bir insanım. Ne dersem altında farklı bir şey aranıyor.

Biraz takip etmemeye çalışsan nasıl olur?

Yaklaşık gündür takip etmemeye çalışıyorum. Çünkü nefes alamadığım noktalar oluyor. Bana konuşurken gözlerin doluyor diye çok kızıyorlar. Duygularla konuşurken ben yaşıyorum ve hissediyorum. Gözüm de doluyor, sesim de titriyor, canımın yandığı da belli oluyor. İnsanlar bir şey desin diye yapmıyorum. Ama yine de bir şey diyorlar. Mutlu olmak için çabalıyorum ve çok mutlu olacağım.

Cemre, o dönem ana akımı çok fazla takip etmiyordun. Türkiye'de sürekli bir şeyler değişiyor, yeni diziler çıkıyor. İşin geleneksel tarafı nasıl? Mesela bir "İbo Show" izler misin?

İzlerim tabii. Ben geçen gün İbo Show'u story'e attım ve İbrahim Tatlıses'i etiketledim belki beni görür diye. Ben çok seviyorum İbrahim Tatlıses'i.

Bir gün İbrahim Tatlıses ile düet yapmak ister misin?

Bir dilek, deli hisler ve İbrahim Tatlıses ile düet. Farklı ama neden olmasın?

İster misin?

Tabii ki de. Tanışmak da isterim, o şarkı söylerken arkadan mırıldanmak da isterim.

İbrahim Tatlıses'i izleyip paylaşıyorsun. Demek ki çok da kopuk değil Z kuşağı.

Herkes bu şekilde mi bilemem ama ben değilim en azından. Mesela yaz dizilerini çok seviyorum ve izlerken mutlu oluyorum. Çünkü yaz dizileri insanlara mutluluk vermek için yazılan senaryolar.

Bir gün seni de görür müyüz yaz dizilerinde?

Çok isterim bir yaz dizisinde oynamak. Ama 2022'ye doğru güzel şeyler olacak. Çok çok büyük şeyler olacak. Fazla konuşamıyorum bu hakkında.

Oyunculukla ilgili mi?

Evet. O gün bu röportaja tekrar baktığınızda Cemre bunu söylemişti diyeceksiniz. Çok büyük bir hikaye ile geliyorum. Her şey güzel olsun istiyorum.