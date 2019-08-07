Son Dakika Haberleri: Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi
Son Dakika Güncel Haber

Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği'ne kurban bağışında bulundu.

Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği'ne kurban bağışında bulundu.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu'nu ziyaret ederek yaptıkları kurban bağışı vekaletlerini kabul etti. Ziyarette konuşan Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu'na yaptıkları kurban bağışı için teşekkür etti. Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesi Kızılay'a kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nı ve yönetim kadrosunu atadı 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:11:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]