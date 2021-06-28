Çemyo'da Entegre Yönetim Sistemi (Eys) Çalışmaları Toplantısı Yeni - Son Dakika

NKÜ - HaberlerÜniversitemizin dış denetlemeye hazır hale getirilebilmesi ve standartların içselleştirilmesi kapsamında Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, 14001, 45001) çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, Rektörlük EYS Denetleme Ekibinden öğretim elemanı Dr. Reyhan ATA ve Strateji Daire Başkanı Arzu ALKANAT tarafından 25 Haziran Cuma günü bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu kapsamda komisyon üyelerimiz ile birlikte Meslek Yüksekokulumuzun görüş ve önerileri Rektörlük komisyonumuza aktarılmıştır.