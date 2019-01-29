Son Dakika Haberleri: Cenaze, 2 Yıl Sonra Kimsesizler Mezarlığından Aile Mezarlığına Taşındı

Cenaze, 2 Yıl Sonra Kimsesizler Mezarlığından Aile Mezarlığına Taşındı

1 saat önce

muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı.

Cenaze, 2 Yıl Sonra Kimsesizler Mezarlığından Aile Mezarlığına Taşındı, System.String[]
muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı. Ağabeyinin mezarını kendi çabalarıyla bulabildiğini belirten Kurdaş, yaşadıklarına tepki gösterdi. Kurdaş," Ağabeyime çarpan Ferit S.T. ifadesinde 'gece karanlıktı, yavaş gitmeme rağmen bir cisime çarptım ama fark etmedim' demiş. Ağabeyim 1.80 boyunda, 120 kilo ağırlığındaydı. Bu insanı bir cisim olarak nitelendiriyorsa ya sarhoştu ya da çok hızlıydı. Çarpan kişi sarhoş olduğu için suçu Ferit S.T. üstlenmiş olabilir. Kısa süre içerisinde serbest bırakılmış" diye konuştu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:50 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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