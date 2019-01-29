Cenaze, 2 Yıl Sonra Kimsesizler Mezarlığından Aile Mezarlığına Taşındı

muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı.

muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı. Ağabeyinin mezarını kendi çabalarıyla bulabildiğini belirten Kurdaş, yaşadıklarına tepki gösterdi. Kurdaş," Ağabeyime çarpan Ferit S.T. ifadesinde 'gece karanlıktı, yavaş gitmeme rağmen bir cisime çarptım ama fark etmedim' demiş. Ağabeyim 1.80 boyunda, 120 kilo ağırlığındaydı. Bu insanı bir cisim olarak nitelendiriyorsa ya sarhoştu ya da çok hızlıydı. Çarpan kişi sarhoş olduğu için suçu Ferit S.T. üstlenmiş olabilir. Kısa süre içerisinde serbest bırakılmış" diye konuştu.



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen Transferini Açıkladı

3 Milyon Civcivi Ölüme Terk Eden Firma İçin Adana Valiliği Harekete Geçti

Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu