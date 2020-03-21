Cenaze arabasına sığmayan boş tabutu yol kenarında unuttular - Son Dakika
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Cenaze arabasına sığmayan boş tabutu yol kenarında unuttular

6 saat önce

NİĞDE'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu.

Cenaze arabasına sığmayan boş tabutu yol kenarında unuttular, System.String[]

NİĞDE'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu.

Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde, yol kenarında tabut olduğunu görenler polise haber verdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, boş olan tabutun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonunda da tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı. Almanya'dan içinde cenazeyle getirilen tabutun, cenaze aracına sığmadığı, bunun üzerine cenazenin başka bir tabuta aktarılıp defin için götürüldüğü, boş kalan tabutun ise bulunduğu yerde unutulduğu belirlendi.

Tabut, görevliler tarafından götürüldü.


Başpınar, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:12 Kaynak: DHA

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