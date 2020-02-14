Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Son Dakika

Cenaze aracı tipide mahsur kaldı

6 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze aracı Hamur İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.


Ağrı Merkez'den Hamur'a bağlı Aşağı Aladağ Köyü'ne giden Vahide Mağlay'ın cenazesi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen Hamur İlçe Özel İdare ekipleri yolda mahsur kalan cenaze aracını ve cenaze yakınlarını kurtardı.Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan İlçe Özel İdare ekipleri her türlü zorluğu göze alarak cenaze aracını ve cenaze ile beraber gelen vatandaşları kurtararak Aşağı Aladağ Köyü'ne ulaştırdı. - AĞRI

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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