Cenaze aracına selfie engeli
17 dakika önce
Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak
'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı. Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.
Eşref Kolçak'ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak
'ın yanına defnedildi. - BURSA
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