Son Dakika Haberleri: Cenaze aracına selfie engeli
Son Dakika Güncel Haber

Cenaze aracına selfie engeli

12 dakika önce

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

Cenaze aracına selfie engeli, System.String[]
Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Cenaze namazının ardından Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi. Eşref Kolçak'ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:55 Kaynak: İHA
Eşref Kolçak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:07:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cenaze aracına selfie engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]