Cenaze aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'da cenaze aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Anıl L. İdaresindeki 55 ATK 13 plakalı bir belediyeye ait cenaze aracı yolun karşıya geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı. Kazada, Hasan Sözen ile araç sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan Hasan Sözen kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Tedavisinin ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Anıl L. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.