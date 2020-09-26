Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı

ADANA'da kırmızı ışıkta bekleyen cenaze aracının şoförü Resul Yalnızcagil'i (61) tabancayla vurarak yaralayan Cumali Yavuz (45), yakalanıp, tutuklandı, Yavuz'un geçen yıl kardeşi Kadir Yavuz'un öldürüldüğü kavga nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı, System.String[]

ADANA'da kırmızı ışıkta bekleyen cenaze aracının şoförü Resul Yalnızcagil'i (61) tabancayla vurarak yaralayan Cumali Yavuz (45), yakalanıp, tutuklandı, Yavuz'un geçen yıl kardeşi Kadir Yavuz'un öldürüldüğü kavga nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, 24 Eylül günü saat 15.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Kullandığı belediyeye ait cenaze aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Resul Yalnızcagil'e, bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırgan, olayın ardından otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 mermiyle yaralanan Yalnızcagil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Cumali Yavuz olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Yavuz, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.SALDIRININ NEDENİ KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGA İDDİASIPolis, olayın 17 Ekim 2019'da Belediye Evleri Mahallesi'nde komşular arasında çıkan, Kadir Yavuz'un öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayla bağlantılı olduğunu tespit etti. Yalnızcagil'in, laf atma yüzünden çıkan kavgada komşularına tüfekle ateş açan Deniz Kaynar'a (35) desteğe gittiği, ağabey Cumali Yavuz'un da saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü. Cumali Yavuz'un, emniyetteki ifadesinde, "Trafikte karşılaştığımızda Resul Yalnızcagil bana küfretti. Bana, 'Seni öldüreceğim. Size etek giydireceğim' dedi. Kırmızı ışıkta yanına gittiğimde bana tabanca gösterdi. Ben de ateş ettim" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumali Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Resul Yalnızcagil'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı
Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı
Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı
Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı
Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı

Cenaze, kavga, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cenaze aracının şoförünü yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

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