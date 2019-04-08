Cenaze Cemaati Köye Sığmadı
40 dakika önce
Erzurum'un Tortum İlçesi Şenyurt Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'in(44) toprağa verildi.
Erzurum
'un Tortum
İlçesi Şenyurt
Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'in(44) toprağa verildi. Cenaze namazında cemaat köye sığmadı.
Tortum'un Şenyurt mahallesinde ikamet eden ve harfiyat işleri ile uğraşan Kadir Demir önceki gün kendi kamyonu ile kaza yaparak hayatını kaybetti. Bölge halkının çok sevdiği yardım severliği ile tanınan Demir'in ölüm haberi Tortum'u ve bölge ilçeleri yasa boğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Demir'in cenazesine beş bin civarında kişi katıldı. Camiye sığmayan cemaat bahçede namaz kıldı. Kadir Demir cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:38 Kaynak: İHA
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