Son Dakika Haberleri: Cenaze Cemaati Köye Sığmadı

Cenaze Cemaati Köye Sığmadı

40 dakika önce

Erzurum'un Tortum İlçesi Şenyurt Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'in(44) toprağa verildi.

Cenaze Cemaati Köye Sığmadı, System.String[]
Erzurum'un Tortum İlçesi Şenyurt Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'in(44) toprağa verildi. Cenaze namazında cemaat köye sığmadı.

Tortum'un Şenyurt mahallesinde ikamet eden ve harfiyat işleri ile uğraşan Kadir Demir önceki gün kendi kamyonu ile kaza yaparak hayatını kaybetti. Bölge halkının çok sevdiği yardım severliği ile tanınan Demir'in ölüm haberi Tortum'u ve bölge ilçeleri yasa boğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Demir'in cenazesine beş bin civarında kişi katıldı. Camiye sığmayan cemaat bahçede namaz kıldı. Kadir Demir cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:38 Kaynak: İHA

Erzurum, Şenyurt, Tortum, Güncel
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