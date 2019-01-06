Son Dakika Haberleri: Cenaze Dönüşü Kaza: 2 Yaralı

Cenaze Dönüşü Kaza: 2 Yaralı

17 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, içinde cenazeden dönenlerin olduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cenaze Dönüşü Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, içinde cenazeden dönenlerin olduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 57 DH 741 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Darıyeri Hasanbey mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevim Menteşe ile Güler Akay yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü İbrahim A, İstanbul'daki bir akrabalarının cenaze töreninden döndüklerini ifade ederek, "Bir anda ne olduğunu anlamadan kaza yaptık. Her şey bir anda gelişti, sohbet ediyorduk, kaza oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel
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