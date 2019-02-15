Son Dakika Haberleri: Cenaze Dönüşü Kaza: 6 Yaralı

Cenaze Dönüşü Kaza: 6 Yaralı

1 saat önce

Ordu'da katıldıkları cenazenin ardından İstanbul'a doğru dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs Amasya'da kaza yaptı.

Cenaze Dönüşü Kaza: 6 Yaralı, System.String[]
Ordu'da katıldıkları cenazenin ardından İstanbul'a doğru dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs Amasya'da kaza yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu'unun Akkuş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesini defnetmeleri sonrası İstanbul'a doğru dönüşe geçen Gürsel Taşçı yönetimindeki 34 HD 3707 plakalı minibüs Amasya merkeze bağlı Çiğdemlik köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Ağaca çarparak durabilen minibüsteki aynı aileden Recep Taşçı, Sebahattin Taşçı, Abdullah Taşçıoğlu, Osman Taşçı, Selahattin Taşçı ve Ramazan Taşçıoğlu yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Ordu, Amasya, Güncel
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