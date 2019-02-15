Cenaze Dönüşü Kaza: 6 Yaralı
1 saat önce
Ordu'da katıldıkları cenazenin ardından İstanbul'a doğru dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs Amasya'da kaza yaptı.
Ordu
'da katıldıkları cenazenin ardından İstanbul
'a doğru dönen ailenin içinde bulunduğu minibüs Amasya
'da kaza yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu'unun Akkuş
ilçesindeki bir yakınlarının cenazesini defnetmeleri sonrası İstanbul'a doğru dönüşe geçen Gürsel Taşçı yönetimindeki 34 HD 3707 plakalı minibüs Amasya merkeze bağlı Çiğdemlik köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Ağaca çarparak durabilen minibüsteki aynı aileden Recep Taşçı, Sebahattin Taşçı, Abdullah Taşçıoğlu, Osman Taşçı, Selahattin Taşçı ve Ramazan Taşçıoğlu yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma
ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:36 Kaynak: İHA
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