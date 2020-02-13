Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı - Son Dakika

Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı

6 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde dün düşen çığda, cenaze dönüşü Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de aralarında bulunduğu 20 araç mahsur kaldı.

Cenaze dönüşü yola düşen çığ nedeniyle belediye başkanı mahsur kaldı, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde dün düşen çığda, cenaze dönüşü Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de aralarında bulunduğu 20 araç mahsur kaldı. Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti.


Yaylalar köyü yolunda dün çığ meydana geldi. Köyde bulunan cenazeden dönen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in içinde olduğu 20 araç, çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Başlatılan çalışmanın ardından 2 saat sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Belediye başkanı ve konvoyunda bulunanlar güvenli bir şekilde ilçeye ulaştı. - ARTVİN

Eyüp Aytekin, Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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