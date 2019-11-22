Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi gerçekleşti

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içindeki cenaze evlerinde dağıtılmak üzere 30 bin öğün için "Cenaze Evlerine Yemek Yardımı Hizmet Alımı İhalesi" gerçekleştirildi.



İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 3 firma teklif verdi. Verilen teklifler Kartepe Yemek ve Gıda Sanayi 268 bin 200 TL, Hesmay Gıda Ambalaj Plastik İnşaat Turzim Taahhüt Sanayi 318 bin TL ve Cupcakeizmit Pastacılık Gıda Ürün Pazarlama Sanayi 285 bin TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 342 bin TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ