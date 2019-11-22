Son Dakika Haberleri: Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi gerçekleşti
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Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi gerçekleşti

6 saat önce

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içindeki cenaze evlerinde dağıtılmak üzere 30 bin öğün için "Cenaze Evlerine Yemek Yardımı Hizmet Alımı İhalesi" gerçekleştirildi.

Cenaze evlerine yemek yardımı hizmet alım ihalesi gerçekleşti, System.String[]

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içindeki cenaze evlerinde dağıtılmak üzere 30 bin öğün için "Cenaze Evlerine Yemek Yardımı Hizmet Alımı İhalesi" gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 3 firma teklif verdi. Verilen teklifler Kartepe Yemek ve Gıda Sanayi 268 bin 200 TL, Hesmay Gıda Ambalaj Plastik İnşaat Turzim Taahhüt Sanayi 318 bin TL ve Cupcakeizmit Pastacılık Gıda Ürün Pazarlama Sanayi 285 bin TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 342 bin TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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