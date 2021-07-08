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Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler - Son Dakika

Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler

08.07.2021 16:38

Ankara'nın Mamak ilçesinde cinnet geçiren anneanne Öznur Aydın, önce kızı Meryem Atsak'ı ardından torunları Merve ve Ömer İsmail'i tabancayla vurdu. Kızı ve torunları olay yerinde yaşamını yitirirken Aydın aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydın'ın tedavisi devam ediyor. Ölen Atsak ve iki çocuğu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yakınlarının çaresiz gözyaşları yürek parçaladı.

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün, Öznur Aydın (55), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak (23) ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından da torunları 9 aylık Merve ve Ömer İsmail'e (3) ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen Öznur Aydın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve çocuklarının cenazeleri, Ortaköy Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenazeye, olayla ilgili polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül ile diğer yakınları da tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Cenaze, Ankara, Şehit, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • BAŞBUĞ SUAT: covid aşılarında yüksek miktarda grafen maddesi barındırıyor.aşılarda kullanımı yasak olan bu madde saldırganlığı ve intahara meyli arttırıyor.ben demiyorum araştırın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa m : Kim ne derse desin, silah insana dost değil düşmandır, o silah olmasaydı, bu olay tartışmadan öte gitmezdi, ama yinede vade dolmuş, Allah geride kalanlara sabır versin, Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • SERDAR DEMİRCİOĞLU: ALLAH belanı versin senin ne istedin parmak kadar çocuklardan azap kuyusundan çıkmayasın inşallah... Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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