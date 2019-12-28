Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde anneannesinin cenazesi için cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde anneannesinin cenazesi için cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

Soma ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kamyon garajında park halindeki iki kamyondan hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen R.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

R.K'nin güvenlik soruşturmasında, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yattığı açık cezaevinden anneannesinin cenazesi için izinli çıktığı ve 23 Aralık'ta dönmesi gerektiği tespit edildi.

R.K, tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Kamyonlardan çalınan 1 cep telefonu, 1 tablet ve şarj bataryası, araç sahiplerine teslim edildi.

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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